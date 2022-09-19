Samanyolu Haber /Politika / MHP'de yeni istifa kararı /19 Eylül 2022 19:02

MHP'de yeni istifa kararı

MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaşıkçı'nın,yaptığı bir açıklamayla partisinin il yönetimine istifasını sunduğu ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre MHP Kocaeli İl Teşkilatı istifalarla sarsılmaya devam ediyor. Yönetimle yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddia edilen istifaların son halkasını MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaşıkçı oluşturdu.

Kaşıkçı, istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Gördüğüm lüzum üzerine, 14 Eylül 2022 tarihinde MHP Kocaeli İl  Başkanlığına istifa dilekçemi sunmuş bulunmaktayım.

Şahsıma tevdi edilen KAÇEP İl Başkan Yardımcılığı görev süresince, koltuktan güç alan değil, KAÇEP yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte  güç veren taraf olduk.

Dün olduğu gibi yarında davamız için kar kış demeden sokaklarda olacağız..

Cennet Mekan Başbuğumuzun izinde,

Liderimiz Devlet BAHÇELİ’nin emrindeyiz..

Gece gündüz kapı kapı gezerek davamızı anlatmaya çalıştık.

Bizim sevdamız koltukla,makamla ölçülecek bir sevda değildir! Bizim davamız bugünün sandalye davası değildir!

Bizim davamız asırlara bakan bir davadır. Bir Ülküdür. İnandığımız Türklüğün davasıdır!.."
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