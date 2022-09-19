MHP'de yeni istifa kararı

MHP Kocaeli İl Teşkilatı istifalarla sarsılmaya devam ediyor. Yönetimle yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddia edilen istifaların son halkasını MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaşıkçı oluşturdu."Gördüğüm lüzum üzerine, 14 Eylül 2022 tarihinde MHP Kocaeli İl Başkanlığına istifa dilekçemi sunmuş bulunmaktayım.Şahsıma tevdi edilen KAÇEP İl Başkan Yardımcılığı görev süresince, koltuktan güç alan değil, KAÇEP yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte güç veren taraf olduk.Dün olduğu gibi yarında davamız için kar kış demeden sokaklarda olacağız..Cennet Mekan Başbuğumuzun izinde,Liderimiz Devlet BAHÇELİ’nin emrindeyiz..Gece gündüz kapı kapı gezerek davamızı anlatmaya çalıştık.Bizim sevdamız koltukla,makamla ölçülecek bir sevda değildir! Bizim davamız bugünün sandalye davası değildir!Bizim davamız asırlara bakan bir davadır. Bir Ülküdür. İnandığımız Türklüğün davasıdır!.."