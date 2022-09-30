Samanyolu Haber /Politika / MHP'de yeni istifa kararı /30 Eylül 2022 19:11

MHP'de yeni istifa kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl İl Teşkilatı'nda yeni bir istifa kararı alındığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl İl Teşkilatı istifa depremiyle sarsıldı. İl Başkanı Nurettin Varol, 6 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden "sağlık sorunları" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında "Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendilerin takdir ve tensipleriyle bu kutsal görevi devretmenin onurunu yaşamaktayım" diyen Varol, partisine bağlı kalmaya devam edeceğini de şu sözlerle ifade etti:

"Görev sürem boyunca yaptıklarımın ve yapamadıklarımın hesabını her zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine vermeye hazırım. Ülkücülük dışında bir aidiyet tanımayan, Ülkücü pencereden bakarak beni eleştiren herkese şimdiden saygı duyacağımı belirtmek istiyorum fakat görev sürem boyunca yaptıklarıma şahsi ikbal, menfaat ve Ülkücülük dışındaki pencerelerden eleştiri getirecek olanların fikirleri de, şahsiyetleri de tarafımca hükümsüzdür. Bu süreç boyunca yapılan her güzel iş teşkilatımın, her eksik, noksan şahsımındır."

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