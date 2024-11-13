Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den 2 günde 2. gizemli paylaşım: Terör bitsin huzur gelsin istiyorsan... /13 Kasım 2024 17:40

MHP'den 2 günde 2. gizemli paylaşım: Terör bitsin huzur gelsin istiyorsan...

MHP'nin sosyal medya hesabından dün yapılan Devlet Bahçeli paylaşımının ardından bugün de yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.

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MHP'nin sosyal medya hesabından bugün yeni bir 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.

MHP, 'Abdullah Öcalan' çağrısı tartışmalara neden olan Devlet Bahçeli ile ilgili dün sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı ile bir video yayınladı. Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ PAYLAŞIM GELDİ

MHP'nin resmi X hesabından bugün saat 15.00'te yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denildi.


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