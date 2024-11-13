MHP'den 2 günde 2. gizemli paylaşım: Terör bitsin huzur gelsin istiyorsan...

MHP, 'Abdullah Öcalan' çağrısı tartışmalara neden olan Devlet Bahçeli ile ilgili dün sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı ile bir video yayınladı. Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadeleri kullanıldı.





Paylaşımda, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denildi.





MHP'nin sosyal medya hesabından bugün yeni bir 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.MHP'nin resmi X hesabından bugün saat 15.00'te yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.