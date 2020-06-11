MHP'den açık mektupla seslenen Çölaşan'a: Çeneni kapa, sus

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye açık mektup yazdığı dünkü yazısına MHP’den cevap geldi.

Köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek açık mektup yazan Çölaşan, “Ne oldu beyefendi, akıl, izan ve mantıktan nasıl oldu da böylesine uzaklaştınız? Bir iktidar partisinin kurtarıcı meleği ve stepnesi olmayı içinize nasıl sindirdiniz?” diye sormuştu.





Çölaşan’ın mektubuna MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan cevap geldi. Çölaşan, MHP’nin cevabını bugünkü köşesinde olduğu gibi ‘tehdit ve hakaretleriyle birlikte aynen’ yayımladı.





Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





‘‘Bu karanlık odakların sözcüsünün meseleleri idrakten yoksun, devlet ve millet düşmanlığı diline vuran yazarlarından Emin Çölaşan, aklına geldikçe Sayın Genel Başkanımıza ithafen kendince açık mektuplar yazmaktadır.





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Ne bir mektup ne de bir köşe yazısı olan bu ucube yazılar en ağır hakaretleri hak etmektedir ve tarafımızdan hükümsüzdür.





Cumhur İttifakı düşmanlığını din hâline getirmiş bulunan Emin Çölaşan yeniden hortlayan Pontus rüyalarını, Yunan’ın sapık emellerini, Ayasofya’da yeniden çan sesi duymak istediklerini haykıranların sesini yok saymakla birlikte Sayın Genel Başkanımızın Ayasofya ile ilgili çağrısını kendince tiye almaktadır.





Sayın Genel Başkanımızın duyduğu ses gaipten gelen çan sesi değil, harekete geçmiş bulunan Bizans’ı hortlatma, Pontus’u yeniden inşa teşebbüsçülerinin artık yüksek sesle haykırmaya başladıkları taleplerdir.





Sayın Genel Başkanımız, yalnızca büyük Türk milletine güvenmekte, bir tek sandıktan çıkan millî iradeyi esas almaktadır. Bunun dışındaki tüm kaynaklar ve odaklar ise kendisine kapalı ancak Çölaşan ve zihniyetinin yegâne güven kaynağı ve dostudur.





Çölaşan’a tavsiyemiz ‘Ya hayır söyle ya da sus’ hikmetine uyması, hayırlı bir söz çıkma ihtimali kalmayan çenesini kapatması, susmasıdır.’’