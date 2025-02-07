MHP'den açıklama: Bahçeli kalp ameliyatı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son günlerde ortaya atılan iddialara ilişkin MHP'den açıklama geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek imzası taşıyan açıklamada, Bahçeli'nin 6 Şubat'ta kalp ameliyatı geçirdiği bildirildi.



Açıklamada, Bahçeli'nin "planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırıldığı" belirtilerek "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Bahçeli'nin tıbbi durumunun "son derece iyi ve stabil" olduğu ve odasında dinlenmekte olduğu kaydedildi. Açıklamada Bahçeli'nin "kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına döneceği" belirtildi.