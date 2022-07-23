Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den AKP'ye mesajlar: Kapalı kapılar arkasında ne konuşuluyor /23 Temmuz 2022 10:38

MHP'den AKP'ye mesajlar: Kapalı kapılar arkasında ne konuşuluyor

Mustafa Balbay, 'Özellikle ekonomideki gidiş sadece AKP’nin değil, MHP’nin de sahaya inmesini zorlaştırıyor' dedi.

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Ekonomideki gidişin sadece AKP'nin değil, MHP'nin de sahaya inmesini zorlaştırdığı MHP'li isimler tarafından dillendirilmeye başlandı. 

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay bugünkü "Çok parçalı iki kanat!" başlıklı yazısında seçime 336 gün kala siyasetin çok parçalı iki kanat haline geldiğini ifade etti. 

"Geleneksel merkez sağ merkez sol ayrımı ikinci planda kaldı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak iki ana taraf var. Her iki tarafın da birinci gündemi öteki ittifakı geçmek. İttifak içindeki partilerin bir gündemi de sıralamada bir üstte olmak" diyen Balbay, "Cumhur İttifakı Erdoğan ve Bahçeli’nin 'iki parti tek iktidar' mantığını tam yansıtmasından kaynaklanan bir sorunsuzluk yaşıyor. Ancak özellikle ekonomideki gidiş sadece AKP’nin değil, MHP’nin de sahaya inmesini zorlaştırıyor" dedi. 

MHP’den AKP’ye giden mesajlarda da "'Ekonomi iyileşmezse sandık yüzümüze gülmez' içerikli cümleler yer alıyor" ifadelerini kullanan Balbay, Cumhur İttifakı'nın kaygılarının bir hayli yüksek olduğunu dile getirdi. 

'Erdoğan’ın iklimi şu aşamada kaybetme olasılığını konuşmaya uygun değil'
Balbay, şöyle devam etti:

"AKP’nin siyasete devam etmek isteyen ak saçlı gençlerinin gündemi biraz daha farklı. Bu kesimlerin şu tür cümleleri daha yüksek sesle söylediği bize kadar geliyor:
Biz bu seçimi kaybetsek bile muhalefetin yapabileceği bir şey yok. Tez zamanda pes ederler. Sonraki ilk seçimde çok daha güçlü şekilde iktidara geliriz. 

Bütün mesele reise önümüzdeki seçimin kaybedilme olasılığının olduğunu söyleyebilmek. Bunun bir iktidar değişikliği anlamına gelmeyeceğini, sonrasında daha güçlü olunacağını anlatabilmek.

Eğer seçim kaybı söz konusu olursa Erdoğan dışında bir kişi aday gösterilir. Böylece kaybeden Erdoğan olmaz. Erdoğan bir sonraki seçime hazırlanır!

Yeniden altını çizelim, bunlar pencereleri açık, kapalı kapılar ardında konuşulanlar. Erdoğan’ın iklimi şu aşamada kaybetme olasılığını konuşmaya uygun değil."
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