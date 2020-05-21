MHP'den Babacan'a hakaret dolu cevap: Kraliçe'nin narin Gül'ünün piyonu...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik yapılan eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. Sözlerine "Sayın Genel Başkanımız; CHP yanaşması İP’in ‘memleket masası’ adı altında Türkiye’ye tezgah açmasına ve Kılıçdaroğlu’nun kıymetli milletvekillerini işportaya düşürme arzusuna haklı tepkileriyle set çekmiştir" diye başlayan Büyükataman, şöyle devam etti:







Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kağıtlarından, internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından YouTube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız.







Kraliçe’nin narin Gül’ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. ‘Stratejik çöplük’ün mimarı Davutoğlu’nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Sayın Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisine saldırmak olmuştur. SP’nin ve İP’in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur.





İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikardır. Seslerin sahiplerinin ülkemize bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkı söz konusu değildir. Bu şahıslar bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey susmaktır.





Milliyetçi Hareket’in Sayın Genel Başkanı, Türk milletinin birleştirici gücü ve güven kaynağıdır. Bunu göremediğini iddia edip Sayın Genel Başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekarlardır, Türk milletiyle kavgası olanlardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz.





Türk milletinin sahip olduğu devletlerde ezelden ebede temel kuraldır: ‘Türk milletine ve devletine zarar vermek istiyorsan önce Türk Milliyetçilerini hedef alacaksın.’





Gayrimillî bir cephede yer alanların Milliyetçi Hareket’e ve onun Sayın Genel Başkanı’na yönelik bu hamleleri olmasa idi kendimizden şüphe ederdik.





Türkiye’yi tuş etmeye kalkanlar, yabancı mihrakların Türkiye sözcüleri neden bize saldırmıyor diye kendimizi sorgulardık. Görülmektedir ki taş doğru yere atılmıştır. Çünkü ses doğru yerden gelmektedir."