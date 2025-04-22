MHP'den Bahçeli paylaşımı: Daha yolun yarısı var!

MHP sosyal medya hesabından geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat olan ve siyaset sahnesinden uzakta kalan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüdüğü bir klip yayınlandı.





Bahçeli'nin yürüdüğü anların kullanıldığı klipte "Altaylar'dan Tuna'ya" şarkısı yer aldı.





BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.





Operasyonun ardından uzun süren bir istihrahat dönemi geçiren Bahçeli, 4 Nisan'da partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yıldönümünde Beştepe'deki mezarının başında görüntülenmişti.