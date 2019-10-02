Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili yeni açıklama /02 Ekim 2019 23:00

Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili yeni açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi. 

Yalçın, "Spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir." dedi.

Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Bugün akşam saatlerinden beri İnternet ortamındaki bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair asılsız bir iddia dolaştırılmaktadır." 

YALÇIN: GENEL BAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI GAYET İYİ

Yalçın, "(Son) Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir." dedi.
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