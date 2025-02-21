Samanyolu Haber /Politika / MHP'den Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili yeni açıklama: Kahredecek kadar... /21 Şubat 2025 11:51

MHP'den Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili yeni açıklama: Kahredecek kadar...

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Çiçek, Bahçeli’nin sağlık durumunu “Dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek kadar iyidir” ifadesiyle duyurdu.

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Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olarak değerlendirdi.

'HESAP YAPANLARI KAHREDECEK KADAR İYİDİR'

Çiçek, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir" ifadeleriyle dile getirdi.

Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığına dikkat çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir."

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını ifade ederek, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hakkında çıkarılan #öldü söylentileri sonrası daha sık açıklama yapılıyor.

Ancak Bahöeli'nin ameliyat olduğunun ortaya çıktığı günden bu yana herhangi bir fotoğraf veya video paylaşılmadı.
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