Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama /12 Ekim 2019 12:55

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaklaşık üç haftadır hastanede yatan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Uzun süredir gizemli şekilde hastanede tedavi gören ve hastalığı sebebiyle siyasi hayatının bitebileceği öne sürülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan açıklama geldi.

Yalçın sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır" mesajını paylaştı. 

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