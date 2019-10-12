MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Uzun süredir gizemli şekilde hastanede tedavi gören ve hastalığı sebebiyle siyasi hayatının bitebileceği öne sürülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan açıklama geldi.





Yalçın sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır" mesajını paylaştı.



