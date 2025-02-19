MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yıldız, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'Bahçeli öldü' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MHP tarafından daha önce yapılan duyuruları hatırlatan Yıldız, Devlet Bahçeli'nin "4 Şubat 2025'te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne" giriş yaptığını ve "daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun" tespit edilerek "başarılı bir operasyon" geçirdiğini ifade etti.



MHP liderinin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahet sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" dedi.



Hukuki süreç başlatılacak



Bahçeli hakkında sosyal medyada yayılan 'Bahçeli öldü' paylaşımlara da tepki gösteren Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Yıldız, "Türkiye'nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurt dışında yürütülen başarılı süreçler bazı odakları rahatsız etmiştir. Fitne çıkarmak, milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur" dedi.



Yıldız, Bahçeli hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını da belirtti. Sosyal medyada, Bahçeli'nin "öldüğüne" ilişkin paylaşımlar dikkati çekiyor.