Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den 'bedelli' ve 'af' çıkışı /18 Ekim 2021 18:43

MHP'den 'bedelli' ve 'af' çıkışı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu iddia etti. MHP milletvekili ayrıca öğrencilere af ile ehliyet affının da çıkarılmasını talep etti.

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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlerin talep ve beklentilerine değinen Kılavuz, "Gençlerimizin, özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik düzenlemesidir." dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin, haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması ihtiyaçlar arasında." diye konuştu.

32 YAŞ ŞARTI

Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Klavuz ayrıca öğrenci affı ve ehliyet affı çıkarılmasını da talep etti.
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