Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den BİM CEO'suna: Asalak, salyalarını akıtmış, artık amansız hasmıyız... /02 Aralık 2022 02:21

MHP'den BİM CEO'suna: Asalak, salyalarını akıtmış, artık amansız hasmıyız...

Türkiye'de gıdada yaşanan zamlar iktidar yanlılarını birbirlerine düşürdü. Açıklamasında iktidar medyasının yanı sıra Bahçeli'ye de yanıt veren BİM CEO'su Galip Aykaç'a AKP'nin ortağı MHP'den hakaret dolu karşılık geldi.

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Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi ve CEO'su Galip Aykaç, yaptığı açıklamada iktidar medyasının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert bir cevap vermişti. Aykaç'ın bu açıklamasına, MHP'den hakaret dolu bir karşılık geldi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada doğrudan isim verip "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'a yönelik maddeler halinde şu sert ifadeleri kullandı;

"1- BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış.
2- Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP’yi karşılarında bulacaklar.
3- Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız.
4- Fiyatlarla keyfî olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, akıllarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan, bitip tükenmek bilmeyen kazanma hırslarıyla FİYAT TERÖRÜ yaratan F… yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz.
5- Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.
6 (son)- Kirli ellerini cebimizden çekmeyen, Kırk Haramiler misali her köşe başını tutan, F… çıkar ortaklığı oluşturarak bize tuzak kurmaya yeltenen bazı süpermarketlerin spekülatör sahipleriyle yöneticilerine karşı aziz milletimizi uyanık olmaya davet ediyoruz."

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