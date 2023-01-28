MHP'den bir 'Sinan Ateş' istifası daha

MHP Samsun İl Teşkilatı'nda istifa depremi 2 gün önce başlamıştı. MHP Genel Merkezi, Samsun'da Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa’yı görevden aldı. Atakum'a Metehan Yusufoğlu, Çarşamba'ya Harun Kaya, Tekkeköy'e Hakan Süzer getirildi. Bu kararın ardından Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, Terme İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Salıpazarı İlçe Başkanı Hasan Yüksel ve Ladik İlçe Başkanı Selami Aktaş görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. MHP İl yönetiminde bulunan 6 kişinin daha istifalarını verdi.









Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da bir silahlı saldırı sonucu öldürülmesi karşısında MHP yönetiminin tutumu karşısında binlerce üyenin istifa ettiği öğrenilmişti.Parti yönetimine isyan ederek istifasını açıklayanlardan biri de MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz oldu. Karadeniz, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu."Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir.Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan dururşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim. Ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhude olduğuna kanaat getirdim.Tüm bu nedenlerle vicdan sahibi bir insan, hukukçu ve Türk milliyetçisi kimliğimin gerreği olarak mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım."