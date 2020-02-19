Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Damat'a Trabzonspor tepkisi: Şampiyon belli ise lig bitsin /19 Şubat 2020 09:31

MHP'den Damat'a Trabzonspor tepkisi: Şampiyon belli ise lig bitsin

Futbol tartışmaları siyaset gündeminde önemli yer tutmaya devam ederken bugün TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Miliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Şampiyon belli ise lig burada bitsin." dedi.

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Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadele sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için süreçlere müdahil olduğu yönündeki iddiaları gündemdeki yerini koruyor. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın derbi sonrası "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu." şeklindeki açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirmişti.

AKŞENER'DEN BERAT ALBAYRAK'A TRABZONSPOR TEPKİSİ

Konuyla ilgili bugün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı futboldan uzak tutmasını istedi.

Söz konusu iddialara dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunan Meral Akşener, "Yahu arkadaş, bırakın insanlarımız istedikleri kulübe gönül versin. Trabzonspor da bizim Fenerbahçe de bizim. Sayın Erdoğan, damat bey üzerine vazife olmayan her işe karışıp ortalığı karıştırıyor. Gel, Bursa'da konuştuğun Fenerbahçeli kardeşlerimin sesine kulak ver. Damadını artık taraftarın yakasından düşür." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON BELLİ İSE LİG BURADA BİTSİN

"Konuyla ilgili bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'ten geldi. Sivasspor'u yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Özyürek, "Daha ligler bitmeden şampiyonluğun başka bir takımın olduğunun tescil edilmesi ise başka bir yanlıştır. Şampiyonluk belli ise lig burada bitsin istiyoruz." dedi.  
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