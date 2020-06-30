Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Davutoğlu ve Babacan'a ittifak çağrısı /30 Haziran 2020 09:46

MHP'den Davutoğlu ve Babacan'a ittifak çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’na ve DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’a çağrıda bulunarak, "Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur" dedi

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MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’na ve DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’a Cumhur İttifakı’na katılmaları için çağrıda bulundu.

Beyaz Gazete’den Pınar Işık Ardor’un sorularını yanıtlayan Yalçın, Ali Babacan’ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne ilişkin "Politikanın yeni dinamiklerine göre bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur” dedi.



"BUNLAR NAYLON PARTİ"

“Gelecek ve DEVA partilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kimden oy geçişi olabilir? Cumhur ittifakından mı Millet ittifakından mı?” sorusunu Yalçın şöyle yanıtladı:

"Bunlar naylon parti… En küçük darbede delinebilecek, örselenecek yapıdalar… Seyircisi olmayan bir futbol takımı gibiler. Bunlar tabansız… Seçmen kitleleri yok… Üstelik çaplarına bakmadan kemikleşmiş siyasi parti oylarına talipler… Aslında bunlar, daldan bir elma düşmesini bekleyen sürüngenler, ağına bir böceğin takılmasını bekleyen örümcekler, savanda bir canlının kendi kaderiyle ölmesini veya parçalanmasını bekleyen akbabalar, aslanın yemlerinden artanla yetinmek zorunda kalan sahra tilkileri gibiler. Bıkkın ve küskün seçmenlerin tuzaklarına düşmesini bekliyorlar. Oysa yıllardır oy verdiği partiye bir şekilde tepkili olan Türk seçmeni bile öylesine bilinçli ki bunları ancak mizah malzemesi yapar."

"Teşbihte hata olmaz. Yaz gelecek, yonca bitecek de bunlar yiyecek öyle mi? Ayrıca artık siyasette de iklim değişikliği var" diyen Yalçın, "Politikanın yeni dinamiklerine göre bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur. Uzun vadede zaten şimdinin kimi muhalifleri de yelkenleri indirip bizim limanlarımıza yanaşacak. Cumhur İttifakı giderek daha büyüyecek ve bütün siyaset limanlarına hâkim ve kalıcı olacak" ifadelerini kullandı.
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