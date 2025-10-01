Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Demirtaş çıkışı: 'Bazı şeyler yapmak gerekir' /01 Ekim 2025 21:00

MHP'den Demirtaş çıkışı: 'Bazı şeyler yapmak gerekir'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın olası tahliyesi hakkında kritik bir açıklama yaptı. Yıldız, "Elbette bazı şeyler yapmak gerek" dedi.

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye beklentisine ilişkin olarak, AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını hatırlatarak "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" dedi.

FETİ YILDIZ'DAN KRİTİK DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI
CNN Türk televizyonuna Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM bşavurusuna yönelik konuşan Feti Yıldız, "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GENEL AF GELECEK Mİ?
Öte yandan Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir."
