MHP'den Demirtaş için 'tahliye' çıkışı! 'Başka seçenek yok'

MHP'nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş ile tekrar gündeme gelen AİHM kararlarının uygulanması için sert bir çıkış yaptı. Yıldız, AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek, "Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise,ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur" dedi.

AKP iktidarı döneminde Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları uygulanmadı. TİP'in seçilmiş Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın serbest bırakılmadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna hak ihlali kararı verdi.

AİHM kararına göre, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor. Demirtaş için kararın uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu olurken MHP'den çok sert bir çıkış geldi.

"YETERLİ YARGI PERSONELİ VAR" DEDİ
Halktv'de yer alan habere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek tutukluluk hak ihlali yaratmışsa ancak kişinin tahliyesi ile hak ihlaline son verileceğini ifade etti.

MHP'li Yıldız, kararları uygulayacak yeteri sayıda hakim ve cumhuriyet savcısının da olduğunu belirtti.

Yıldız, X hesabından şunları ifade etti:

"AİHM,ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur.
Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise,ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur.

Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.

Adaletin hizmetinde
25 bin 459’ Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır.
Hâkim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir.
Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur."
