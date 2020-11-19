Samanyolu Haber /Politika / MHP'den Gelecek Partisi'ne şartlı 'evet' /19 Kasım 2020 21:57

MHP'den Gelecek Partisi'ne şartlı 'evet'

MHP cephesinin, Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Gelecek Partisi'nce gelen görüşme talebine şartlı bir evet cevabı verdiği ifade edildi.

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MHP, Gelecek Partisi'ne, genel başkanlar düzeyindeki randevu talebine, görüşmenin içeriğinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olması şartıyla olumlu yanıt verilebileceğini iletti.

MHP'den alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel Kalem Müdürü aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu talebinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla MHP Genel Merkezine iletilen yazıda randevunun, kamuoyuyla da paylaşılan "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"le ilgili önerileri paylaşmak üzere talep edildiği kaydedildi.

MHP'den ise randevu talebine "şartlı evet" yanıtı geldi. 

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Gelecek Partisi'ne iletilen cevapta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konusunda randevu oluşturulabileceği, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili talebe yanıt verilemeyeceği kaydedildi.

Gelecek Partisi: Gönül isterdi ki tüm partiler ile görüşelim

Gelecek Partisi, dün yapılan açıklamada Bahçeli'nin randevu talebini reddettiğini duyurmuştu. Parti Sözcüsü Serkan Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Partimizce hazırlanan 'Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasını tüm taraflarla görüşmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede davetimize olumlu yanıt vererek bizleri misafir eden Sayın Akşener'e ve Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Aynı çerçevede ilgili tüm taraflarla görüşmelerimiz devam edecektir. Maalesef MHP, bu konuda yaptığımız görüşme talebimizi reddetmiştir. Gönül isterdi ki ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreci aşmak için hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı tüm siyasi partilerle görüşebilelim."
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