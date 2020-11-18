MHP'den Gelecek Partisi'nin talebine ret

Gelecek Partisi'nin hazırlanan parlamenter sistem önerisini sunmak için randevu talebinde bulunduğu MHP, görüşme talebini reddetti. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Gönül isterdi ki tüm siyasi partiler ile görüşelim" dedi.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hazırladıkları parlamenter sistem önerisini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasi parti temsilcilerinden randevu talep eden Gelecek Partisi'ne, Milliyetçi Hakaret Partisi'nin (MHP) cevabı olumsuz oldu.





"Gönül isterdi ki tüm siyasi partilerle görüşelim"





Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Partimizce hazırlanan 'Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasını tüm taraflarla görüşmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede davetimize olumlu yanıt vererek bizleri misafir eden Sayın Akşener'e ve Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Aynı çerçevede ilgili tüm taraflarla görüşmelerimiz devam edecektir. Maalesef MHP, bu konuda yaptığımız görüşme talebimizi reddetmiştir. Gönül isterdi ki ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreci aşmak için hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı tüm siyasi partilerle görüşebilelim."





Gelecek Partisi'nin randevu talebine AKP'den henüz yanıt gelmediği aktarıldı.