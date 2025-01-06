Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den 'hasta tutuklular' çıkışı: 'Tartışma konusu olmamalı' /06 Ocak 2025 10:16

MHP'den 'hasta tutuklular' çıkışı: 'Tartışma konusu olmamalı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır" dedi.

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MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insan hakları sözleşmelerine ve Anayasa'ya vurgu yaptı.

Yıldız, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; ‘her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir.’ İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir.

Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişiler devletin denetimi ve gözetimi altındadır."
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