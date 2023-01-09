MHP'den ilginç Sinan Ateş adımı

Şen, Baba Musa Ateş'e yaptığı ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşıp "Musa Baba, Allah sana Hz. Yakup sabrından ve sonrasın da Hz. Yakup'un gönül ferahlığından versin.." diye yazdı.







Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikastin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları sessiz kalmıştı.30 Aralık günü öldürülen Ateş'le ilgili MHP'den herhangi bir taziye dahi gelmemesi ülkücü çevrelerde tepkiye yol açmıştı.Dün ise Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesine sürpriz bir taziye ziyareti yapıldı. Ziyareti yapan ise MHP'nin Pendik Belediye Meclisi üyesi ve İstanbul Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Adem Şen oldu.