Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den kayyım açıklaması: 'Tartışmaların bitmesi için yeni seçim kanunu şart' /15 Kasım 2024 00:44

MHP'den kayyım açıklaması: 'Tartışmaların bitmesi için yeni seçim kanunu şart'

Kayyım atamaları siyaset gündemini korurken MHP'den bir öneri geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kayyım tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından, "Yeni bir seçim kanunu şart" diyerek paylaşım yaptı.

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Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler sürerken Mardin, Halfeti ve Batman'a da kayyım atandı. Kayyımların atanması ile ilgili birçok tartışma siyasetin gündemine düşerken MHP'den açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kayyım tartışmalarının bitmesi için öneride bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yıldız, "Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir." dedi.

Yıldız paylaşımı şu şekilde:

"Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için,
Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır.
Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan)
Her durumda;
Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir."
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