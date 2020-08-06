MHP'den kovuldu, bomba bir itirafta bulundu

SAMANYOLUHABER- Cumhur İttifakı'nın büyük müttefiği Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yönelik, "Size muhalefet mi ettik? Niye bizi toplantılara davet etmiyorsunuz?" çıkışının akabinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tarihi bir itirafta bulundu.





Enginyurt, AKP'nin medya havuzunda yer alan İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık’ın Youtube kanalında çarpıcı sözler sarf etti.





"AKŞENER'İN KAZANDIĞI KONGREYİ İPTAL ETTİRDİM"





MHP lideri devlet bahçelinin Akşaner'e "Evine dön" çağrısına veryansın eden Enginyurt, "Bu çağrıyı doğru bulmadım. Çıldırasım geliyor. Benim Meral Akşener ile kan davam mı vardı? Meral Akşener kongreyi kazanmıştı. Ben iptal ettirdim o kongreyi."





Enginyurt, "O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım? Silahlar patladı, yumruklar konuştu, hakaretler havada uçuştu. Ben niye bu kavgayı ettim? Bizi mi millete saldırttınız da mahallenin delisi mi yaptınız?” dedi.