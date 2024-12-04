Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Özel'e: Bahçeli’nin sözlerini yırtıp atmanın sonu karanlıktır /04 Aralık 2024 10:24

MHP'den Özel'e: Bahçeli’nin sözlerini yırtıp atmanın sonu karanlıktır

Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır.

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MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, dünkü grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin sözlerinin bulunduğu kağıdı yırtmasına yönelik,  "Devlet Bahçeli’nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır" dedi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçmış, dün çıktığı TBMM kürsüsünde Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza atmıştır.

Özgür Özel’in yaptığı yakışıksız davranış söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP’nin tükenişinin ve aziz milletimize verecek bir cevabının olmadığının ilanı olmuştur.

Emperyalizmin DEM ’inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir.

Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP’nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel’in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur.

Özgür Özel’e ve CHP’ye söyleyeceğimiz şudur: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır.

Böyle giderse Özgür Özel’in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."
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