MHP'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin 'özel kalem' açıklaması

Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Özel Kalem Müdürü Emre Yüksel'in gözaltına alındığı ifade edilmişti.







Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısıi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, MHP grubundan herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanın bulunmadığı belirtildi.





Semih Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:





25 Ocak 2023 tarihinde sosyal medya ve bazı haber sitelerinde, “MHP Genel Başkan Yardımcısının Özel Kalem’i Emre Yüksel gözaltına alındı.” başlığıyla yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.





Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcılarının Özel Kalem kadrosu olmadığı gibi Genel Merkezde veya TBMM MHP Grubunda herhangi bir sıfatla Emre YÜKSEL isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus Devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışı olup kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.