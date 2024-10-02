Samanyolu Haber /Politika / MHP'den Sinan Ateş'in annesi ve ablası hakkında suç duyurusu /02 Ekim 2024 00:27

MHP'den Sinan Ateş'in annesi ve ablası hakkında suç duyurusu

MHP genel başkan yardımcıları Yönter ve Yalçın, dava sürecinde kendilerinin de dosyaya dahil edilmesini talep eden Sinan Ateş'in annesi Saniye ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de yeni yasama yılının ilk grup toplantısında isim vermeden "Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır" diyerek Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i hedef almasının ardından; kurmayları da harekete geçti.  

MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, dava sürecinde defalarca kendilerinin de dosyaya dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yönter ve Yalçın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusunu avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu: "Aldığım bir bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sn.İzzet Ulvi Yönter ve Sn.Semih Yalçın, kendilerine yönelik soyut iddiadan ibaret söylemlerle iftira attan Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş ve annesi Saniye Ateş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlar."



Avukat Bekiroğlu'nun mesajını, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP'li Yönter ve Yalçın daha önce de 'iftira' gerekçesiyle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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