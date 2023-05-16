MHP'den Sinan Oğan'a ağır sözler: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a yüklendi. Yıldız, “Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Mezar soyguncuları sizi.” ifadelerini kullandı.





Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandığa giderken, sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.













Öte yandan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimin kaderini etkilemesi beklenirken MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Oğan’a sert sözlerle yüklenen Yıldız, “Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Mezar soyguncuları sizi.” ifadelerini kullandı.







