Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den, "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi /08 Aralık 2022 13:47

MHP'den, "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, olası, "LGBT propagandası"nı engellemeyi istediklerini söyledi.  

Yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,  başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlattı. Söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyleyen Yıldız, olası, "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini kaydetti.

Kanun teklifinde, pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini kaydeden Yıldız, paylaşımında,  "Aile, Türk  toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini, 'teşvik etmeyi' yasaklayan hükümler, ceza mevzuatımızda bulunmalıdır" ifadesini kullandı.

Teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

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