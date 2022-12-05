Samanyolu Haber /Gündem / MHP 'enflasyon' faturasını marketlere kesti: Tamamen kapatılmalı /05 Aralık 2022 14:54

MHP 'enflasyon' faturasını marketlere kesti: Tamamen kapatılmalı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'BİM' merkezli olarak yaşanan zincir market tartışmasına 'kapatma' çağrısıyla katıldı. Akçay, "Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözlerinden sonra yaptığı açıklamayla gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyurmuştu.

Aykaç'ın istifasının ardından MHP'den yeni bir çıkış daha geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı bir dizi paylaşımda aralarında BİM'in de olduğu zincir marketlere geçmişte verilen "kartelleşme" cezasının yetmediğini belirterek "Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler" dedi.

Akçay, "Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Akçay paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 
BİM’in de yer aldığı bazı süpermarketlerde; toptancı, nakliye zinciri, perakende zinciri, stok depoları ve marketler aynı sahiplik zincirindedir. Dolayısıyla kendileri üretmekte, kendileri nakletmekte, kendi dağıtmakta, kendileri stoklamakta, kendi mağazalarında satmaktadırlar

İçinde BİM’in de yer aldığı beş market zinciri bununla da yetinmemiş, marketler arasında bir ağ oluşturarak piyasa fiyatlarını istedikleri gibi belirleyerek kartelleşme suçu işlemişlerdir. Bu nedenle de 2,7 milyar TL ceza ödemişlerdir.

Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir."

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