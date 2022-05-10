Samanyolu Haber /Politika / MHP'li başkan, CHP'li Engin Özkoç'u kılıçla tehdit etti /10 Mayıs 2022 07:17

MHP'li başkan, CHP'li Engin Özkoç'u kılıçla tehdit etti

MHP Menteşe İlçe Başkanı Talat Uğurlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir kılıçla tehdit etti.

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MHP Menteşe İlçe Başkanı Talat Uğurlu, CHP'li Engin Özkoç'u "Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin" ifadelerini kullanarak 'kılıçla' tehdit etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta göçmen tartışmaları ile ilgili "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya, "Süleyman Soylu: ‘Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…’ Anlattığı göç sonrası Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir! Bugün bir kere daha anladık ki, Türkiye'de fitne, fesat ve iftiranın bir numaralı ismi Süleyman Soylu'dur. Soylu'nun o koltukta oturması ülke için milli güvenlik tehlikesidir! Kışkırtmalarına gelmeyeceğiz!" diyerek tepki gösterdi.

Özkoç'un açıklamasının ardından MHP Menteşe İlçe Başkanı Talat Uğurlu sosyal medyadan CHP'li vekili 'kılıçla' tehdit etti.

MHP Muğla Menteşe İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Uğurlu'nun fotoğrafı paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

'SEN KİM OLUYORSUN?''

"CHP’li Özkoç denen adı sanı duyulmamış şahsiyet sırf gündeme gelmek için CHP’nin klasik oyunlarından olan Süleyman Soylu’ya sallama oyununu sergilemiş. Sen kim oluyorsun da dolandırıcı diyerek bu ülkenin bakanına dil uzatabiliyorsun? İnsanları kendinizle karıştırıyor, üzerinizdeki çamurları sıçratmaya çalışıyorsunuz.

Ey Özkoç ve aynı zihniyetteki şahıslar üzerinizdeki çamur ona buna sıçratmayla temizlenmez, elinize bulaşan terör pisliği de aklanmaz. Haddinizi bilin, ülke gündemini el birliğiyle değiştirmeye çalışıyor, HDP-PKK ortaklığınızı gizlemeye uğraşıyorsunuz. Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin.!"



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