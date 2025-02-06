Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkan inceleme istedi, AKP'li eski belediye başkanı tutuklandı /06 Şubat 2025 01:34

MHP'li başkan inceleme istedi, AKP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya belde Belediyesi'nin eski başkanı Canan Atasoy, 'zimmet ve usulsüzlük' davasından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın, 2019'da belediye başkanı seçilen İlkay Güngör'ün Sayıştay incelemesi talep etmesinin ardından ortaya çıktığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya belde Belediyesi'nin eski belediye başkanı Canan Atasoy hakkında karar çıktı.

Burdurgazetesi.com'un haberine göre mahkeme, Canan Atasoy'a "zimmet" ve "usulsüzlük" davasından 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Canan Atasoy ile beraber aynı davada 14 zanlı yargılanırken 11 kişi 2 ila 8 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı üç kişi hakkında ise beraat kararı verildi.

MHP'Lİ BAŞKAN İNCELEME İSTEDİ

2004-19 döneminde Kızılkaya Belediye Başkanlığı görevinde bulanan Canan Atasoy'un ardından 2019'daki seçimlerde MHP'nin adayı İlkay Güngör, Kızılkaya Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Güngör, göreve gelmesinin ardından Sayıştay denetçilerinden belediye hesaplarının incelenmesini talep etti.

Sayıştay tarafından yapılan incelemenin ardından 2021'de Atasoy hakkında "zimmet ve usulsüzlük" suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkeme, Atasoy'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li başkan inceleme istedi, AKP'li eski belediye başkanı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:00:56