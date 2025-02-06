MHP'li başkan inceleme istedi, AKP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Canan Atasoy ile beraber aynı davada 14 zanlı yargılanırken 11 kişi 2 ila 8 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı üç kişi hakkında ise beraat kararı verildi.





Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya belde Belediyesi'nin eski belediye başkanı Canan Atasoy hakkında karar çıktı.Burdurgazetesi.com'un haberine göre mahkeme, Canan Atasoy'a "zimmet" ve "usulsüzlük" davasından 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.2004-19 döneminde Kızılkaya Belediye Başkanlığı görevinde bulanan Canan Atasoy'un ardından 2019'daki seçimlerde MHP'nin adayı İlkay Güngör, Kızılkaya Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Güngör, göreve gelmesinin ardından Sayıştay denetçilerinden belediye hesaplarının incelenmesini talep etti.Sayıştay tarafından yapılan incelemenin ardından 2021'de Atasoy hakkında "zimmet ve usulsüzlük" suçlamasıyla dava açıldı.Mahkeme, Atasoy'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.