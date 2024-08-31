MHP'li başkana saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, silahlı saldırı sonrası Şaban Kap'ın yere yığıldığı, Bayram Kalça’nın ATV’den inerek kurşunladığı Şaban Kap’a bir süre baktığı, ardından tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ise yerde yatan Şaban Kap’a yardım için geldikleri görülüyor.

















Rize'nin Derepazarı ilçesinde bulunan Çaykur’a ait Tersane Çay Fabrikası’nda MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, bir gün önce tartıştığı mesai arkadaşı Bayram Kalça tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.Şaban Kap’ın silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Bayram Kalça’nın ATV aracıyla giderken bir anda aracını durdurduğu ve belindeki silahı çıkararak Şaban Kap'a 3 el silahla ateş açtığı görüldü.Olay, ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana gelmişti. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), daha önce tartışma yaşadığı Bayram Kalça (43) tarafından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Bayram Kalça, polis merkezine giderek teslim olmuş ardından tutuklanarak Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.