Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkana sokak ortasında kanlı infaz /01 Ekim 2022 13:56

MHP'li başkana sokak ortasında kanlı infaz

İstanbul Sancaktepe’de alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçen salı günü Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

İddiaya göre, alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Durumu ağır olan Hançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MHP İstanbul İl Teşkilatı'ndan Hançer'in ölümü sonrası yapılan açıklamada da, "Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Sn. Erkan Hançer hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet geride kalanlara baş sağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Cenazemiz Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camiinden ikindi namazına müteakip kaldırılıp Samandıra Mezarlığına defnedilecek" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li başkana sokak ortasında kanlı infaz Sonraki Haber >>

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:56