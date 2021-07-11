Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkana suç duyurusunda bulunan meclis üyesinin işyerine silahlı saldırı /11 Temmuz 2021 23:06

MHP'li başkana suç duyurusunda bulunan meclis üyesinin işyerine silahlı saldırı

MHP'li başkana suç duyurusunda bulunan meclis üyesinin Çorum’un İskilip ilçesindeki işyerine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre Çorum’un İskilip ilçesinde belediye meclis üyesine ait işyerinin camları kurşunlandı.

Dün gece saat 01.30 civarlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İskilip Belediye Meclis Üyesi İsmail SuakıtIcı'ya ait işyeri tüfekle kurşunlandı. İşyeri önündeki önünde park halinde bulunan M.S ait araca da tabancayla kurşun atıldı.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. 

SUAKITICI AÇIKLAMA YAPTI

İskilip Belediye Meclis Üyesi İsmail Suakıtıcı, yaptığı açıklamada “Dün gece yarısından sonra işyerime silahlı saldırı yapılmıştır. Emniyet saldırının faillerini bulmak için yoğun çalışma içerisindedir. Saldırı ile ilgili şahsımı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıyı kınayan tüm eş dost akraba ve büyüklerime teşekkür ederim” dedi
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