MHP'li başkanın istismarına uğrayan çocuk: Tehdit edildim, korkudan anlatamadım

MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedilmesi ve İl Başkanı Cihan Kayaalp'in tutuklanmasıyla ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıktı.





Tutuklanan Kayaalp'in istismarına uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi olan A'nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesine göre olay mart ayında MHP parti bürosunda yaşandı.





Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İmam hatip lisesi öğrencisi olan A, aynı okulda okuyan M.D. isimli kişiyle tanıştıktan sonra kendisine siyasi görüşü soruldu. Daha sonra M.D, A’yı MHP İlçe Teşkilatı'na götürdü. Genç çocuk burada O.K, isimli biriyle tanıştırıldı. A, daha sonra Yüzevler Villaları'nda bulunan MHP parti bürosuna götürüldü. A, aynı zamanda burada Kayaalp’in danışmanı Ş.D. ile bir araya getirildi.







Bir süre sonra MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp de büroya geldi. Kayaalp, A. ile tanışmak için odasına çağırdı. M.D. ile odaya giren A'ya önce adı, soyadı, babasının yaptığı iş ve MHP’ye karşı olan tutumu soruldu. Daha sonra Kayaalp, A’dan 'masaj yapmasını' istedi. Kayaalp’in bu isteği karşısında M.D, odadan çıktı.





M.D’nin odadan çıkmasından sonra Kayaalp, A'yı istismar etmeye başladı. A, reddettiğinde ise Kayaalp’in tehdit ve zorlamalarıyla karşılaştı.





Çocuk ifadesinde, “Korkudan bu olayı kimseye anlatamadım. Bu tarihten bir iki gün sonra arkadaşım ile aynı yere tekrar gittik. Cihan Kayaalp yine odasında tek başına oturuyordu. Yine aynı şeyleri yapmamı istedi. Bu durum o gün 45 dakika 1 saat kadar sürdü. Yine yapmak istemediğimde zorladı” dedi.





YİNE BÜROYA GÖTÜRÜLDÜ





İstismar aylarca sürdü. MHP bürosuna gitmek istemeyen A, M.D tarafından kandırılarak yine büroya getirildi. Genç çocuk yaşananların ardından M.D. ve Ş.D. ile karşılaşmamak için okula da gitmedi.





A, kendisini Kayaalp ile tanıştıran M.D’ye aynı masajı yapıp yapmadığını sordu. M.D. ise masaj yaptığını ama bundan rahatsız olmadığını öne sürdü. Bu yanıt karşısında A, M.D’nin de telefonlarına yanıt vermemeye başladı.





Ş.D. tarafından sürekli aranan A, telefonlara cevap vermedi. Kayaalp de ilk kez A’yı aramaya başladı ancak genç çocuk, onun telefonlarını da yanıtsız bıraktı. A’nın kendisine cevap vermemesi üzerine Kayaalp, bu sefer “Yürek mi yedin?” diye mesaj gönderdi. Genç çocuk ifadesinde, Kayaalp tarafından defalarca tehdit edildiğini anlattı.





ANNESİ OĞLUNUN DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ





İçine kapanan oğlunun durumundan şüphelenen anne, konuşmak isteyince A. yaşananları annesine anlattı. Anne polise bildirmek istedi ancak oğlu, korktuğunu ve ailesinin sıkıntı yaşayacağından dolayı endişelendiğini söyledi. A, yaşadıklarını daha sonra okul müdürüne de anlattı. Okul müdürü H.K. ise bu olayı saklayamayacağını söyleyerek polise ihbar etti.





NE OLMUŞTU?





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 16 Haziran’da Diyarbakır il teşkilatının lağvedildiği duyuruldu. Bir gün sonra ise MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kayaalp, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa getirildi. Savcılıkta ayrıntılı olarak savunması alınan Cihan Kayaalp daha sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Burada yeniden sorgulanan Kayaalp, “Nitelikli cinsel istismar” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayaalp hakkındaki soruşturma devam ederken mağdurun çocuk olması nedeniyle dosya hakkında gizlilik kararı alındı ve yayın yasağı getirildi.