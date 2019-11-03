Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkanın itfaiye çığlığına Ankara'dan cevap gelmedi /03 Kasım 2019 22:22

MHP'li başkanın itfaiye çığlığına Ankara'dan cevap gelmedi

Giresun'un Yağlıdere İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçeye bir itfaiye aracı alınması için yaptığı çağrılara bir türlü cevap alamadı. Geçtiğimiz günlerde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki vatandaşın hayatını kaybettiği ilçede şimdi alınamayan bu itfaiye aracı konuşuluyor.

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Görevi 31 Mart'ta AKP'den 13 milyon lira borçla devralan Giresun'un Yağlıdere İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçesine itfaiye aracı almak için 11 kez Ankara'ya gidip, iktidardan yardım istedi. Her defasında eli boş döndü.

Son olarak da, ilçede çıkan bir yangında baba ile oğlu hayatını kaybetti.

VERYANSIN ETTİ!

Başkan İbaş da veryansın ederek “Ankara'da yalvardım, çalmadık kapı bırakmadım ama bir araç alamadım. İtfaiye aracımız olsa o canları kurban vermezdik” dedi.  İbaş, tüm çabalarına rağmen ilçeye bir itfaiye aracı getirtemediğini vurgulayarak, ‘'Maalesef o itfaiye aracı lazım oldu ve Fındıcak mahallesinde çıkan yangında 2 canımız gitti” ifadeleriyle trajik eleştirisini dile getirdi.

İbaş'ın sözünü ettiği olayda, yıldırım isabet eden tek katlı bir evde çıkan yangında Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil (60) hayatını kaybetmişti. İtfaiye aracı olamadığı için de yangına müdahale edilememişti.

“VİCDANINIZ RAHAT MI?”

MHP'li Belediye Başkanı Yaşar İbaş bu olay sonrası sosyal medyadan eleştirisini şöyle dile getirdi: “Tam 11 kez Ankara’ya gittim, rica ettim, bazen yalvardım, çalmadık kapı bırakmadım. İtfaiyesizlikten giden bir canın vebalini kimse ödeyemez dedim. Her şeye para bulundu,17 bin nüfuslu ilçemizde bir itfaiyeye para bulunamadı… Maalesef o itfaiye bugün lazım oldu ve sınır köyü Fındıcak mahallesinde çıkan yangında 2 canımız gitti… Vicdanlar rahat mı? Ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun…”

“PARTİLİ BAŞKAN MI OLMAK GEREK”

İbaş'ın bu eleştirisine bazı takipçileri de ‘' Bunca savurganlığın yanında bir itfaiye aracına para bulunamamış gerçekten esef verici, can yakıcı/ Bunlar halkın ihtiyacına değil kendi ceplerinin yancılarının ihtiyaçlarına para aktarma derdinde/ Devlet nerede? Bir itfaiye aracı için 17 bin nüfuslu ilçemize yardımcı olmayanlar vicdanlarda hüküm giydiler. İlle AKP’li, başka bir deyişle Partili Belediye Başkanı mı olmak gerek ?” diyerek destek verdi.
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