Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li belediye de 'yeniçerileri' gri pasaportla Avrupa'ya kaçırmış /03 Haziran 2021 16:47

MHP'li belediye de 'yeniçerileri' gri pasaportla Avrupa'ya kaçırmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gri pasaportla insan kaçakçılığı olayıyla ilgili paylaşımda bulundu.

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"Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor" diyen Ağbaba, "Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına "mehteran takımı" olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın da soruşturma başlattığı 'gri pasaport' olayıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

'Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalının sürdüğünü' söyleyen Ağbaba, "Adana Karataş Belediyesi, mehteran takımı olmamasına rağmen 30 kişiyi yurt dışına 'mehteran takımı' olarak gönderiyor, 20'si geri dönmüyor" dedi.

Ağbaba, "Eskiden hayali ihracat vardı, şimdi hayali insan ihracatı var" ifadesini kullandı.

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