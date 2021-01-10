Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li belediyeden A101, BİM ve ŞOK'a yasaklama kararı /10 Ocak 2021 20:37

MHP'li belediyeden A101, BİM ve ŞOK'a yasaklama kararı

Ankara'nın MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçedeki küçük esnafı yok ettiklerini gerekçe göstererek A101, BİM ve ŞOK marketlerine yeni şube açma izni verilmeyeceğini belirtti.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde MHP'li belediye başkanı Enver Demirel, bundan böyle A101, BİM ve ŞOK marketlerin yeni şubelerinin açılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Demirel, Etimesgut Belediye Meclis Toplantısında gündem dışı yaptığı açıklamada "Biz Etimesgut'ta böyle bir çalışma başlattık. Ankara'da Sincan, Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle Belediyeleri'de böyle bir karar alarak çalışma başlatabilirler. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor, amaç dışı ürünler bile satıyorlar. Elektrikli ev aletlerine varana kadar kampanyalı ürün satıyorlar. Benim esnafın bunlara karşı direnemiyor" diye konuştu.

YENİ ŞUBE AÇMALARINA İZİN YOK

Etimesgut'ta A101'in 62, BİM'in 69 ve Şok Market'in 55 şubesi bulunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Enver Demirel, "Belediye Başkanları olarak bizlerin vatandaşın yanında yer alması gerekir. İhtiyaç ve taleplerine kulaklarımızı tıkayamayız. Etimesgut'ta binin üzerinde küçük esnaf var. Bu marketler küçük esnafımızı öldürüyor. Bunlar birbirleriyle yarışa girip Etimesgut'ta her buldukları yere şube açmalarına müsaade etmeyeceğim. Bu belki hukuki değil ama Etimesgut'ta dengeleri korumak zorundayız. Biz vatandaşımız için varız. Biz bu tutumumuz diğer belediyelere de örnek olmalı. Yerel yönetimler olarak bunu başarırsak küçük esnafımızı ayakta tutabiliriz" diye konuştu.
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