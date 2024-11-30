MHP'li eski başkan sadece iki gün tutuklu kaldı





İMZA ŞARTIYLA TAHLİYE KARARI





'CENAZELERİN ENKAZDA KALDIĞI GÜN KADAR KALMADI'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki Bilge Sitesi de yıkıldı. Enkaz yığınına dönen sitede 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan dava açıldı.Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca söz konusu yapının mimari ve betonarme projesinin o dönem Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli olan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan da dava açıldı. Bu süreçte iki dosya da birleştirildi.Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar verdi. Heyet, binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından Kara ve Argun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kara ve Argun'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme heyeti yapılan itirazı değerlendirerek Kara ve Argun'u yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye etti. Dosya kapsamında fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç tutuklu bulunuyor. Davanın karar duruşması 18 Aralık'ta görülecek.Bilge Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un kısa sürede tahliye edilmesini, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Aileler, "27 Kasım'da tutuklanan önceki dönem belediye başkanı Kadir Kara tam olarak bir gün sonra tahliye edildi. Deprem enkazından çıkarılan cenazelerin o enkazda kaldığı gün sayısı kadar bile tutuklu kalmadı. Adaletin olmadığına değil de oluyormuş gibi olmasına üzüldük" dedi.Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Neden? 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi’nde, ihmalleriyle bu ölümlere neden olan kamu görevlilerinin yargılanması ilk kez geçtiğimiz günlerde mümkün olduğunda, tutuklulukları sadece bir gün sürdü. Sadece bir gün. Ailelerimiz günlerce, haftalarca, hatta aylarca enkaz altında kaldı. Cansız bedenlerine ulaşmak için insanüstü bir mücadele verdik. Yaşadığımız acının tarifi yok, kayıplarımızın bedeli yok. Ama hesap sormamıza bile izin verilmiyor.Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir hukuk? Onlarca canın yok olmasına göz yuman, görevini yapmayan imar müdürü ve imar müdürlüğünde çalışan kamu görevlisi neden serbest bırakıldı? Halkın hakkını koruması gereken kamu görevlileri neden yargıdan kaçırılıyor? MHP'li eski belediye başkanı olmasından mı? Bizim canlarımızın değeri yok mu? Yargıya güvenimizi bitirdiniz. Adalet duygusunu yok ettiniz. Açıkça soruyoruz: Bu tahliyelerin arkasındaki güç kim? Hangi çıkarlar bu canların hesabını vermekten daha değerli? Biz vazgeçmeyeceğiz. Adalet istiyoruz, adaleti alacağız."