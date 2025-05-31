MHP'li eski başkan tutuklandı





MHP'Lİ TÜRKYILMAZ TUTUKLANDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı, “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına menfaat sağlaması” suçlamasına dayandırıldı.Operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerden C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıkça serbest bırakıldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.Soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.