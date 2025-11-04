Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li Fethi Yıldız Demirtaş için: Tahliye edilecektir /04 Kasım 2025 20:01

MHP'li Fethi Yıldız Demirtaş için: Tahliye edilecektir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, mahkemenin Adalet Bakanlığı’yla yazışarak kararın aslını isteyebileceğini ve bu aşamadan sonra tahliye kararının verileceğini ifade etti.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki karara yaptığı itirazı reddetmesi üzerine siyasilerden karara ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında Demirtaş için “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” açıklaması sonrası MHP’den bir mesaj daha geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da konuya ilişkin, “İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN TAVRI HUKUKEN İZAH EDİLEMEZ”

“Türkiye’nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez.

Türkiye 1954’te sözleşmeyi onaylamış, 1987’de de bireysel başvuru hakkını tanımış, Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990’da kabul etmiştir.

İdare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır.

Türkiye, AİHM Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala (89. Gün) itiraz etmişti. Panel, Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire’ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti.

Şimdi, İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır ,dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir.”
