MHP'li Fethi Yıldız'dan belediye başkanlarının tutuklanmasına sert çıkış geldi

Cezaevindeki belediye başkanlarının ortak talebi açıklandıCezaevindeki belediye başkanlarının ortak talebi açıklandı





Tartışmalı İBB soruşturması sürerken, MHP kanadından dikkat çeken mesajlar geliyor. CHP, tutuklu belediye başkanları için iddianame yazılmamasına ve "kaçma şüphesi" iddiasıyla tutuklanmalarına tepki gösteriyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son grup toplantısında, İBB soruşturmasının iddianamesinin yazılmasını talep etmiş ve TRT'de canlı yargılamaya destek vermişti.İBB soruşturması gündemdeyken MHP'den dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor.MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iddianame yazılmadan insanları peşinen suçlu göstermenin, yani masumiyet karinesinin ihlalinin kabul edilemez olduğunu belirtti."Ceza yargılamasında “itham sistemi” kabul edilmiştir.Sanık yada sanıklara isnat edilen fiillerin,yerini,zamanını,delillerini ve hukuki nitelendirilmesini,sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğreniyoruz.Ceza muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile şüpheli/sanığın temel hak ve özgürlükleri çatışma halindedir ; muhakemeye şekil veren bu çatışmadır.Bu çerçevede zaman içinde bazı temel muhakeme ilkeleri kabul edilmiştir.Söz konusu ilkeler yüzlerce yıllık bir geleneğin sonucu olarak oluşmuştur.Bu ilkelerin kaynağı sadece anayasa değil, CMK ve AİHS da oluşturmaktadır.Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz.Anayamızda yazılı olan,“suçlulugu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı”hükmünü maalesef hukukçu arkadaşlar bile umursamıyor.Bir kez daha hatırlatmak istiyorum;Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor.Hiçbir ahlaki disipline bağlı olmayan Sosyal Medya Mahkemeleri hukuka-adalete zarar veriyor."