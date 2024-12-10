MHP'li Feti Yıldız AYM'yi eleştirdi: Hasta ve yaşlı tutukluların cezaları tehir edilmeli

Anayasa Mahkemesi böyle bir rol üstlenemez Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay danıştay hepsi ayrı ayrı yüksek derecede mahkemeleridir bir öncelik sonralık sıralaması yoktur.









'BÜYÜK ADALETSİZLİĞE SEBEP OLUYOR'

“İnfaz kanunumuzun 108.maddesinin 3’üncü fıkrasında iki defa tekrar hükümleri uygulanması halinde koşullu salıverilmeden yararlanmak mümkündür. Bu uygulama bazen büyük adaletsizliklere sebep oluyor. Bir kişinin ilk cezası 600 TL, 2.cezası 1 ay. Mükerrer. Bu kişi bir suç daha işledi, 20 yıl ceza aldı. Önceki 600 TL ve 1 ay hapis cezası sonucu olarak 20 yıl hapis cezasının tamamını Kapalı Ceza İnfaz kurumunda geçirmek gibi vicdanları sızlatan bir sonuçla karşı karşıyayız. Bunun için de çözüm kolay, infaz kanunundan 108'e 3'ü tamamen çıkarıp atalım. Uygulamayı da 84'e çevirebilirsin.





Cezaevlerinde yaşlı ve hasta tutukluların, terör örgütlerinin tezgahına gelmeden, cezalarının iyileşene kadar en azından tehir edilmesi, infazın ertelemesi yapılmalıdır. Bugünlerde tutuklama ve itirazları duyuyorsunuz. Bunun için de Ceza Kanunu başta olmak üzere Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, İnfaz Kanunu ve yamalı bohçaya dönmüş anayasayı gelin hep birlikte değiştirelim.”





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin Adalet Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşleri için söz aldığında ilk olarak Anayasa Mahkemesi’ni eleştirdi.AYM’nin süper temyiz mahkemesi olmadığını vurgulayan Yıldız şunları söyledi:“Anayasa Mahkemesi diğer mahkemelerden farklı olarak emir ve talimat niteliğinde karar veremez daha önce belirttiğim gibi mevcut anayasal düzen bir kenara bırakılarak, Anayasa Mahkemesi'nin süper temyiz mahkemesi olduğu şeklinde toplumsal bir algı oluşturulmak istenmektedir.Yargısal aktivizm bazen adaleti zedeler. Yasa yapma iradesi milletin seçilmiş temsilcilerine milletvekillerine aittir. Anayasa Mahkemesi bazı kararlarıyla seçilmiş olanlar üzerinde tahakküm kuran, kürsüden yasa yapan mahkeme konumuna düşmektedir.”İyi bir infaz rejimi olmadan ceza ve ceza muhakemesi tam bir adalet sağlayamayacağının altını çizen Yıldız, “Bunun için de bana çok yazılıyor çok müracaat yapılıyor” dedi. Yıldız şöyle devam etti:Feti Yıldız, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da hasta ve yaşlı tutuklular için çağrı yapmıştı. Yıldız, "12 Eylül darbecileri tarafından parlamenter sisteme göre hazırlanan 82 Anayasası'nda hukuki ve siyasi gerekçelerle 19 defa ve toplam 184 önemli değişiklik yapılmış ve bütün sistematiği bozulmuştur, dili de bozulmuştur ayrıca. Milletvekilliğinde benim ikinci dönemim, milletvekili yemininde 11 defa 've' demek zorundayım bir paragrafın içerisinde; ve, ve, ve diye... Bazı arkadaşlarımız da ezberlemek istiyorlar, daha çok da yeni arkadaşlarımız, maalesef yemini yarıda bırakıp kağıttan okumak, metne bakmak zorunda kalıyorlar. Yani Türkiye'mizin yepyeni, sivil, nitelikli, geniş katılımlı, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, gerekçeleriyle de gerçekleri yakalamış bir anayasaya ihtiyaç var" ifadelerini kullanmıştı.