MHP'li Feti Yıldız'dan yeni İnfaz Yasası açıklaması: Dini, inancı, partisi suçu ne olursa olsun...

MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cezaevindeki hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili çağrısını yineledi. Feti Yıldız, aralık ayında İnfaz Yasası'nı gündeme getirip "Her tarafı delik deşik hale gelmiş İnfaz Yasası da yeni baştan yazılmalıdır" demişti. Sosyal medya hesabından 5 Ocak'ta paylaşım yapan Yıldız şunları yazmıştı:





"Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir . İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir."





YENİ AÇIKLAMA GELDİ

MHP'li Yıldız yeni açıklamasını ise Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptı. Burhan’ın, sosyal medya hesabından aktardığına göre Yıldız, "infaz kanununun çok değiştiğini ve yamalı bohça haline geldiğini infaz hesaplamalarında çelişkiler yaşandığını" vurguladı.





Burhan'ın paylaşımına göre yeni bir infaz yasası ve hatta yeni bir anayasa yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, özellikle yaşlı, hasta ve tek başına hayatını devam ettirmekte zorlanan kişilerin doktor ve adli tıp raporları ile infazlarının ertelenmesi gerektiğini savundu.Bu görüşünün yeni olmadığını iki yıldır aynı görüşü savunduğunu söyledi.





Yıldız, bu konuda gelen “F... ya da diğer örgüt suçları ile ilgili de bu öneriniz geçerli mi?” sorusuna ise hiçbir inanç, parti, görüş veya ideolojiyi dışarıda bırakmadan bu görüşlerinin geçerli olduğu yanıtını verdi.





“Hukuk evrenseldir, diyen Yıldız, adaletin herkes için eşit uygulanması gerektiğini dile getirdi. Yıldız bu konuda doktor ve adli tıp raporunu şart olduğunu belirtti."