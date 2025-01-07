Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li Feti Yıldız'dan yeni İnfaz Yasası açıklaması: Dini, inancı, partisi suçu ne olursa olsun... /07 Ocak 2025 11:13

MHP'li Feti Yıldız'dan yeni İnfaz Yasası açıklaması: Dini, inancı, partisi suçu ne olursa olsun...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, İnfaz Yasası'nın değişmesi, hasta ve yaşlı mahkumlara 'ceza erteleme' önerisini yineledi. Yıldız, inanç, parti, ideoloji ayrımı yapılmaması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,  cezaevindeki hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili çağrısını yineledi. Feti Yıldız, aralık ayında İnfaz Yasası'nı gündeme getirip "Her tarafı delik deşik hale gelmiş İnfaz Yasası da yeni baştan yazılmalıdır" demişti. Sosyal medya hesabından 5 Ocak'ta paylaşım yapan Yıldız şunları yazmıştı:

"Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir . İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir."

YENİ AÇIKLAMA GELDİ
MHP'li Yıldız yeni açıklamasını ise Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptı. Burhan’ın, sosyal medya hesabından aktardığına göre Yıldız, "infaz kanununun çok değiştiğini ve yamalı bohça haline geldiğini infaz hesaplamalarında çelişkiler yaşandığını" vurguladı.

Burhan'ın paylaşımına göre yeni bir infaz yasası ve hatta yeni bir anayasa yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, özellikle yaşlı, hasta ve tek başına hayatını devam ettirmekte zorlanan kişilerin doktor ve adli tıp raporları ile infazlarının ertelenmesi gerektiğini savundu.Bu görüşünün yeni olmadığını iki yıldır aynı görüşü savunduğunu söyledi.

Yıldız, bu konuda gelen “F... ya da diğer örgüt suçları ile ilgili de bu öneriniz geçerli mi?” sorusuna ise hiçbir inanç,  parti, görüş veya ideolojiyi dışarıda bırakmadan bu görüşlerinin geçerli olduğu yanıtını verdi.

“Hukuk evrenseldir, diyen Yıldız, adaletin herkes için eşit uygulanması gerektiğini dile getirdi. Yıldız bu konuda doktor ve adli tıp raporunu şart olduğunu belirtti."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li Feti Yıldız'dan yeni İnfaz Yasası açıklaması:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:24:43