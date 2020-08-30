Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li isim Masterchef'i RTÜK'e şikayet etti /30 Ağustos 2020 20:55

MHP'li isim Masterchef'i RTÜK'e şikayet etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, MasterChef yarışmasının jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun Çin tuzunu tavsiye etmesi sonrasında bu ürünün zararlı olduğunu ifade ederek sosyal medya üzerinden RTÜK'e çağrıda bulundu.

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"MasterChef" isimli yarışma programının jürilerinden Somer Sivrioğlu, programda 'Çin tuzu' olarak bilinen monosodyum glutamat için olumlu ifadeler kullanınca MHP'nin hedefine oturdu.

TV 8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının jürilerinden Somer Sivrioğlu, programda 'Çin tuzu' diye bilinen monosodyum glutamat (MSG) ile ilgili “İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanılırsa çok önemli bir ürün” dedi.

Sivrioğlu'nun bu sözlerine MHP'den "tepki" geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Tarım Bakanlığını ve RTÜK'ü konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

İki kurumu etiketlediği paylaşımında Vahapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu adama çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı

Monosodyum glutamat (MSG) yiyecklere sahte lezzet katan,  bağmlılık yapan,doyma hissini ortadan kaldıran,kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir.Gizli reklamdır"


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