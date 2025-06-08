Samanyolu Haber /Politika / MHP'li isimden dikkat çeken yargı çıkışı /08 Haziran 2025 10:19

MHP'li isimden dikkat çeken yargı çıkışı

MHP'li Yıldız, "Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz." dedi.

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yargıya dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Yıldız, "Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz." dedi. Yıldız mesajında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de şifa diledi.

Yıldız, "Biz güzel bir milletiz, yeri gelince hemen kenetleniriz. Birbirimize sahip çıkarız. Bunun kıymetini bilelim... Milletsiz devlet olamaz,kişi özgürlüğünü esas almayan, eylem ve işlemleri yargı denetime açık olmayan devlet de hukuk devleti olmaz." dedi.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz.

Devleti savunmasız bırakacak sözde bir demokratikleşme de kimseye yarar sağlamaz. Olaylar karşısında birlikte üzülüyor, birlikte dua ediyoruz.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın… Acil şifalar diliyorum.
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