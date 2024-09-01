Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li isimler hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Dilek Ekmekçi gözaltına alındı! /01 Eylül 2024 09:46

MHP'li isimler hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Dilek Ekmekçi gözaltına alındı!

Daha önce MHP ve Ülkü Ocakları'nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla suç duyurusunda bulun Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi, gözaltına alındı.

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Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları'nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.

GÖZALTINA ALINDI

Avukat Cemil Çiçek, ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi'nin sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle, "kamu görevlisine hakaret" suçundan ofisinde gözaltına alındığını açıkladı.

Yenilik Partisi Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi de "Av. Dilek Ekmekçi'nin ofisinde arama yapıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı yönünde bilgilendirildik. Detayları halihazırda bilmemekle birlikte, sosyal medya paylaşımları ve önemli iddiaları sebebiyle, muhtedir çevrelerin gözdağı verme maksatlı bir işlemi olmamasını temenni ediyorum" diye yazdı.

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