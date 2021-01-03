MHP'li milletvekili ve kardeşinden Beşiktaş locasında saldırı

Kayseri-Beşiktaş maçı sonrası VIP tribünü karıştı.





Kayseri-Beşiktaş maçının sonlarındaki gerginlik sonrası Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili ile kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfür ettiği, yumruk attığı öne sürüldü. Milletvekilinin MHP'li Baki Ersoy ve kardeşi L.Ersoy olduğunu iddia edildi.





Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık, son dakikalardaki gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatını taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı. İki yöneticimiz yumruklandı. Burası Patagonya değil. Milletvekili ve kardeşinden şikayetçiyiz. Kamera kayıtlarını istedik. Bu camia bu olayın hesabını sorar" dedi.